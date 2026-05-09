Lo sbadiglio materno influenza quello fetale | studio dell’Università di Parma su Current Biology

L’essere umano è, fin dalle sue prime fasi, un organismo intrinsecamente relazionale. Un nuovo studio realizzato all’Università di Parma, pubblicato su Current Biology e intitolato Prenatal behavioral contagion through maternal yawning and fetal resonance, segna una svolta nel modo di concepire.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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