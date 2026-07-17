Supplenze GPS docenti 2026 | algoritmo ripescaggio preferenze e non solo QUESTION TIME con Semeraro LIVE Sabato 18 luglio alle 15 | 00

Da orizzontescuola.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 18 luglio alle 15:00 si terrà un question time in diretta sul tema delle supplenze GPS 2026. La procedura prevede la domanda per 150 preferenze, rivolta a docenti inseriti in GaE e GPS 202628, per ottenere supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. Sono coinvolti anche aspetti relativi all’algoritmo, al ripescaggio e alle preferenze. La richiesta può essere presentata attraverso la piattaforma dedicata.

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Al via la domanda per le 150 preferenze: la procedura, come è noto, rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. Ci sarà tempo fino al 29 luglio per inoltrare la domanda. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026: algoritmo, 150 preferenze e nuove regole

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