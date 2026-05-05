Supplenze da GPS 2026 | 150 preferenze minicall veloce La macchina si muove in anticipo ecco le nuove sanzioni Il Punto di Sonia Cannas

Per l’anno scolastico 2026, le supplenze da GPS prevedono 150 preferenze e una minicall rapida. La procedura si avvia prima rispetto agli anni precedenti, come hanno confermato le ultime comunicazioni nel corso di Question Time, condotto da Andrea Carlino, con intervento di Sonia Cannas. L’informativa sindacale sulla circolare ministeriale ha fatto luce sui nuovi metodi e sulle sanzioni previste in caso di irregolarità.

La macchina delle supplenze per l’anno scolastico 2026 si muove in anticipo rispetto al passato. È quanto emerge dalla diretta di Question Time, condotta da Andrea Carlino, con l’intervento di Sonia Cannas, a seguito dell’informativa sindacale sulla circolare ministeriale. Cannas ha evidenziato come il calendario sia già definito: “per quanto riguarda le centocinquanta preferenze dal sedici al ventinove luglio, per quanto riguarda la minicall veloce dalla quattordici al diciotto agosto”. Una tempistica che anticipa le consuete operazioni estive e che punta a rendere più lineare l’avvio dell’anno scolastico. Uno degli equivoci più diffusi riguarda la natura delle “150 preferenze”, spesso interpretate come un elenco di scuole.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Supplenze 150 preferenze, mini call veloce. Nomine e sanzionI: così funzioneranno. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 4 maggio alle 14:30 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Supplenze 2026/27: incontro al MIM sulla bozza di nota operativa. Domande dal 16 luglio; Supplenze docenti 2026/2027: anticipazioni nota operativa. Dal 16 luglio scelta delle sedi; Supplenze docenti 2026: nuovo algoritmo da GPS, domanda per le max 150 preferenze [LO SPECIALE]; Supplenze 2026/27: calendario delle operazioni, GPS sostegno, conferme e nomine da GAE/GPS [Le novità]. Supplenze docenti 2026, qual è la sanzione se non presento domanda per le max 150 preferenze?Nel question time del 4 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it Supplenze scolastiche 2026/2027: novità e sfide per i precariAl via le procedure per le supplenze con l'obiettivo di correggere le storture dell'algoritmo. Sindacati in allerta per i dettagli applicativi che potrebbero nascondere insidie per i docenti precari ... italiaoggi.it Supplenze docenti 2026: arriva la fase decisiva con le 150 preferenze e il nuovo algoritmo. Come funziona davvero il sistema e cosa rischi se sbagli Te lo spieghiamo in modo chiaro. Supplenze docenti 2026: nuovo algoritmo da GPS, domanda per le max 1 - facebook.com facebook