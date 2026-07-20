Un vincitore del SuperEnalotto, con una somma di oltre 596.000 euro, non ha ancora reclamato il premio. La giocata è stata effettuata a Bari il 14 maggio, ma la scadenza per la riscossione si avvicina, mancando meno di un mese. Se il premio non sarà ritirato entro il termine, verrà annullato e restituito all’erario. La somma è tra le più alte tra quelle non riscosse negli ultimi mesi.

Oltre 596mila euro sono stati vinti al SuperEnalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma il vincitore non è mai andato a riscuotere la somma, quando manca meno di un mese alla scadenza dei termini. A rivelarlo è lo stesso SuperEnalotto, spiegando che la vincita è stata realizzata con una giocata di due euro in un punto vendita di Sisal. «Secondo le rilevazioni dell’Ufficio premi di Sisal - evidenzia la nota - il titolare non si è ancora presentato per la riscossione. La combinazione vincente è stata: 31 - 56 - 72 - 74 - 84 - 85 - J 18 - SS 34». Quanto ai termini per la riscossione, sono fissati in «90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino», scadranno quindi il prossimo 12 agosto, fra 23 giorni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Superenalotto, vincitore cercasi: si avvicina la scadenza e rischia di perdere 596mila euro

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 15/05/2026

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