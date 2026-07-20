Bari si cerca il vincitore dei 596mila euro al SuperEnalotto mai incassati | gli rimangono 20 giorni

Un giocatore ha vinto 596mila euro al SuperEnalotto nel maggio scorso con una schedina da 2 euro, ma non ha ancora ritirato la somma. La vincita risale al 14 maggio e i termini per reclamare il premio scadranno tra 20 giorni. Finora, nessuno si è presentato per incassare il premio, che rimane inattivo fino alla richiesta ufficiale.

Il fortunato giocatore con una schedina da 2 euro aveva centrato il 5+1 il 14 maggio scorso ma non ha mai reclamato la vincita e i termini stanno per scadere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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