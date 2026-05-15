Il "6" continua a nascondersi nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 77 di giovedì 14 maggio, con il Jackpot che arriva a 164,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 15 maggio 2026, ma una persona festeggia perché ha centrato 1 punto 5+1 da 596.800,07 euro. La giocata vincente - di 2 euro - è stata realizzata a Bari presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Ricevitoria n. 14 situato in via Tommaso Fiore, 19. Combinazione vincente: 31 – 56 – 72 – 74 – 84 – 85 – J 18 – SS 34. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 14 maggio ha assegnato 329.814 vincite. Sisal informa inoltre che, a partire dal 1° giugno 2026 viene sospeso e non sarà più possibile giocare a Win for Life Grattacieli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperEnalotto, centrata una vincita da oltre 596mila euro

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 15/01/2026

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