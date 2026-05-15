SuperEnalotto centrata una vincita da oltre 596mila euro
Il "6" continua a nascondersi nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 77 di giovedì 14 maggio, con il Jackpot che arriva a 164,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 15 maggio 2026, ma una persona festeggia perché ha centrato 1 punto 5+1 da 596.800,07 euro. La giocata vincente - di 2 euro - è stata realizzata a Bari presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Ricevitoria n. 14 situato in via Tommaso Fiore, 19. Combinazione vincente: 31 – 56 – 72 – 74 – 84 – 85 – J 18 – SS 34. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 14 maggio ha assegnato 329.814 vincite. Sisal informa inoltre che, a partire dal 1° giugno 2026 viene sospeso e non sarà più possibile giocare a Win for Life Grattacieli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
SuperEnalotto - Estrazione e risultati 15/01/2026
Sullo stesso argomento
SuperEnalotto, centrata una vincita da 1,5 milioniLa schedina vincente è stata realizzata a Casnigo (Bergamo) mentre altre due da oltre 60mila euro sono state giocate a Montebello della Battaglia...
Leggi anche: La fortuna bacia il novarese: centrata una vincita da 45mila euro a Oleggio
SuperEnalotto, centrata una vincita da oltre 596mila euroLa giocata fortunata da 2 euro è stata realizzata a Bari, il Jackpot 164,5 milioni. Dal primo giugno sospeso Win for Life Grattacieli, in arrivo un nuovo gioco ... ilgiornale.it
SuperEnalotto, come funziona il sistema che ha fatto vincere un milione di euro ai 10 operai?Firenze, 14 maggio 2026 – Quando si parla di SuperEnalotto, l’attenzione finisce quasi sempre sul jackpot, ma il vero meccanismo del gioco ruota attorno alle quote di vincita. Sono infatti le quote a ... lanazione.it
Veneto da record, Lotto da applausi! L’estrazione del 5 maggio 2026 ha regalato una delle storie più forti dell’anno: a Venezia è arrivato un colpo da 498mila euro con una giocata da soli 8 euro, centrata sulla ruota di Torino con la combinazione 1-6-9-14. M facebook