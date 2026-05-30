A Bari, resta incerto il futuro dello stadio e la possibilità di utilizzare l'impianto attuale per la prossima stagione. La data del 16 giugno rappresenta una scadenza importante, poiché senza accordo con il Comune potrebbe essere necessario trovare alternative per le partite. È previsto un incontro tra il presidente della squadra e il sindaco, che potrebbe influire sulla decisione finale, ma non ci sono ancora conferme sui risultati o sui tempi.

? Domande chiave Dove giocherà la squadra se l'accordo con il Comune fallisce?. Come influirà l'incontro tra De Laurentiis e il sindaco sulla scadenza?. Quali sono i rischi reali per l'iscrizione alla Lega Pro?. Perché la gestione del San Nicola blocca la documentazione ufficiale?.? In Breve Scadenza documentazione Lega Pro fissata per il 16 giugno.. Incontro decisivo tra Luigi De Laurentiis e il sindaco Vito Leccese.. Affidamento quinquennale San Nicola legato a una procedura pubblica in corso.. Inizio campionato previsto per il mese di luglio.. La SSC Bari non ha ancora indicato l’impianto dove disputerà le partite casalinghe del prossimo campionato di Serie C, lasciando i tifosi in attesa di una decisione definitiva per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, incognita stadio: corsa contro il tempo per la scadenza del 16 giugno

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