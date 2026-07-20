SuperEnalotto cercasi vincitore | non riscossa schedina da 600mila euro | Sisal | Tra 23 giorni la somma tornerà all' erario

Un vincitore del SuperEnalotto non ha ancora ritirato circa 600mila euro vinti mesi fa. La schedina non è stata presentata entro i termini stabiliti e, a meno di un mese dalla scadenza, l’azienda incaricata della gestione del gioco ha fatto un appello pubblico per rintracciarlo. Se non si presenterà entro i termini, la somma verrà restituita all’erario. La vincita riguarda un importo importante, ma resta ancora sconosciuto l’identità del fortunato sconosciuto.

Ha vinto quasi 600mila euro al SuperEnalotto ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con due euro, lo scorso 14 maggio, in una tabaccheria di Bari, ha centrato un 5+1 che vale una fortuna, 596mila euro per la precisione., "Secondo le rilevazioni dell'Ufficio premi di Sisal - si evidenzia in una nota - il titolare non si è ancora presentato per la riscossione. La combinazione vincente è stata: 31 - 56 - 72 -74 - 84 - 85 - J 18 - SS 34". Quanto ai termini per la riscossione, sono fissati in "90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino", scadranno quindi il prossimo 12 agosto, fra 23 giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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SuperEnalotto - Drawing and Results 23 May 2026

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