superenalotto cercasi vincitore di oltre 596 mila euro

Mancano pochi giorni per riscuotere una vincita di oltre 596.800 euro nel SuperEnalotto. La somma è stata conquistata a Bari con una giocata di 2 euro durante il concorso n. Numero di riferimento non comunicato. Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza prevista, che non è stata specificata nel comunicato. La vincita non è ancora stata reclamata ufficialmente.

Mancano pochi giorni per riscuotere la vincita SuperEnalotto da 596.800,07 euro realizzata a Bari con una giocata di 2 euro e secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, il titolare della vincita avvenuta durante il concorso n. 77 di giovedì 14 maggio 2026 presso il punto di vendita Sisal non si è ancora presentato per la riscossione. La combinazione vincente è stata: 31 – 56 – 72 – 74 – 84 – 85 – J 18 – SS 34. Il possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora 23 giorni per riscuotere il premio perché i termini - che partono 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino – scadranno il prossimo mercoledì 12 agosto 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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