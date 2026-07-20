Chi ha dimenticato di riscuotere 596 mila euro al SuperEnalotto?

Un vincitore del SuperEnalotto di Bari, il 14 maggio, non ha ancora ritirato una somma di oltre 596 mila euro. La vincita è stata registrata, ma nessuna richiesta di riscossione è stata presentata finora. La cifra rimane inattesa, nonostante siano passati diversi mesi dalla data di vincita. La schedina vincente non è stata ancora reclamata dall’utente.

Succede di dimenticare qualcosa. Oltre 596mila euro sono stati vinti al SuperEnalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma il vincitore non è mai andato a riscuotere la somma. E manca meno di un mese alla scadenza dei termini. A rivelarlo è lo stesso SuperEnalotto, spiegando che la vincita è stata realizzata con una giocata di due euro in un punto vendita di Sisal. «Secondo le rilevazioni dell’Ufficio premi di Sisal il titolare non si è ancora presentato per la riscossione. La combinazione vincente è stata: 31 – 56 – 72 74 – 84 – 85 – J 18 – SS 34», spiega un comunicato dell’azienda. I termini per la riscossione sono fissati in «90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino». 🔗 Leggi su Open.online

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