La trattativa tra la Roma e il West Ham per l'acquisto di Crysencio Summerville è in fase avanzata. La Roma sta cercando di chiudere l'affare, mentre anche il club inglese si avvicina a dare il via libera. La trattativa si sta definendo nelle ultime ore, con incontri tra le parti per finalizzare l'accordo. Non sono stati ancora resi noti dettagli economici o le modalità del trasferimento.

Summerville verso la Roma, trattativa alle battute decisive: adesso anche il West Ham è vicino a dire sì ai giallorossi. La Roma accelera per Crysencio Summerville. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso è entrato nella fase decisiva della trattativa con il West Ham per l’esterno offensivo olandese. Il tempo stringe, anche perché sul giocatore restano vivi gli interessi dell’ Aston Villa, di alcuni club sauditi e, sullo sfondo, anche del Manchester United, qualora Rashford dovesse lasciare definitivamente i Red Devils. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il direttore sportivo Tony D’Amico vuole evitare nuovi sorpassi e sta provando a chiudere rapidamente l’operazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Summerville Roma, stretta finale per il colpo dal West Ham: D’Amico prova a chiudere

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