Il Tottenham punta sul trasferimento di Crysencio Summerville dal West Ham

Il Tottenham sta valutando un trasferimento per l’ala del West Ham Summerville durante questa sessione di mercato estivo. La trattativa è stata menzionata da un giornalista specializzato, che ha collegato il club londinese all’interesse per il giocatore olandese. Nessuna ufficialità è stata comunicata, e le negoziazioni sono ancora in fase preliminare. Summerville, attualmente in forza al West Ham, potrebbe essere il prossimo acquisto del Tottenham.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Cody Gakpo e Crysencio Summerville festeggiano per l’Olanda (foto di Carl RecineGetty Images) Ben Jacobs ha collegato il Tottenham con l’interesse ad ingaggiare l’ala del West Ham United Crysencio Summerville quest’estate. Sembra che il nazionale olandese lascerà il West Ham dopo la retrocessione dalla Premier League alla Championship, e ci sono state anche molte voci di trasferimento che lo collegano ad altri grandi club. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Parlando con Give Me Sport, Jacobs ha anche... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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