Calciomercato Roma muro West Ham per Summerville | Gasperini attende
Il calciomercato della Roma si scontra con un muro del West Ham per il trasferimento di Summerville. Mentre la società giallorossa inizia a pianificare il nuovo ciclo tecnico con Gasperini, la trattativa per il giocatore in prestito si scontra con la resistenza del club inglese. Il tecnico attende aggiornamenti, mentre le operazioni di mercato si sviluppano con attenzione ai dettagli e alle risposte delle parti coinvolte.
La Roma avvia ufficialmente la programmazione del nuovo ciclo tecnico sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ponendo le basi per una profonda ristrutturazione della rosa che miri a una maggiore competitività internazionale. Al centro della rivoluzione giallorossa figura la necessità di potenziare il reparto avanzato con elementi dotati di spiccata intensità e qualità nel dribbling, caratteristiche ritenute imprescindibili dall’allenatore piemontese per imprimere la sua identità tattica. In questo scenario, il nome di Crysencio Summerville è tornato a gravitare con insistenza attorno a Trigoria, sebbene le ultime notizie provenienti oltremanica segnalino una brusca frenata nella trattativa per l’esterno offensivo del West Ham.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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