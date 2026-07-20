Sulla panchina degli Juniores siederà Marco Fraccone L’Affrico fa le cose in grande Staff di rilievo e nuove ambizioni

Sulla panchina degli Juniores siederà Marco Fraccone. L’Affrico ha annunciato lo staff tecnico per la prossima stagione, con allenatori qualificati e un organico di rilievo. Le squadre saranno competitive nei rispettivi campionati, con obiettivi di alta classifica. La società punta a rafforzare il settore giovanile, investendo in figure di esperienza e competenza. La scelta di Fraccone si inserisce in un progetto di crescita e ambizioni sportive.

L’Affrico ha ufficializzato lo staff tecnico per la nuova stagione. Le squadre saranno di valore e gli allenatori qualificati ed esperti per campionati da protagonisti. La prima e importantissima novità è l’arrivo di Marco Fraccone, che siederà sulla panchina degli Juniores. Chiusa l’esperienza alla Cattolica Virtus (conquistata la Coppa regionale al Bozzi nella finale Allievi vinta contro il Venturina), Fraccone gestirà la formazione élite Under 19 dei Leoni di Campo di Marte. L’Affrico quest’anno sarà presente anche con una formazione U18, allenata da Yuri Morelli (che sale dall’U16) e composta in larga parte dai classe 2009 che hanno vinto il campionato Allievi provinciali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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