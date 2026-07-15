Venerdì verranno presentate le nuove infrastrutture nel sito di depurazione di Ponte a Cappiano, di proprietà del Consorzio Depuratore spa. Si tratta di un’opera che, secondo quanto comunicato, rappresenta un passo importante per la gestione dei reflui nella regione. L’intervento riguarda un ex impianto di depurazione e si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo infrastrutturale. La presentazione si terrà nel territorio interessato dall’intervento.

Un’opera destinata a cambiare il futuro della gestione dei reflui in Toscana apre le porte al territorio. Venerdì saranno presentate le nuove infrastrutture realizzate nell’ex impianto di depurazione di Ponte a Cappiano, oggi di proprietà del Consorzio Depuratore spa. L’intervento rientra nell’Accordo di Programma, il cosiddetto "Tubone", il progetto di riorganizzazione della depurazione che coinvolge circa 42 Comuni tra Basso Valdarno, Padule di Fucecchio, Comprensorio del Cuoio, Circondario Empolese, Valdera e Val di Nievole. Le nuove strutture – viene spiegato – rappresentano un passaggio strategico per il potenziamento del sistema depurativo del distretto conciario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tubone: altro traguardo. Le nuove infrastrutture: "Tappa di grande rilievo"

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