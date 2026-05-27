Se Vincenzo Italiano siederà sulla panchina del Napoli potrebbe già avere la prima richiesta

Il Napoli e Vincenzo Italiano stanno per annunciare un accordo che lo vede come nuovo allenatore, sostituendo Antonio Conte. Se l'operazione si perfezionerà, Italiano potrebbe già ricevere la prima richiesta ufficiale da parte del club. La firma sul contratto è attesa nelle prossime ore, dopo trattative in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma l'intesa sembra prossima alla conclusione.

Il Napoli e Vincenzo Italiano potrebbero a breve ufficializzare il contratto che porterebbe a sancire il successore di Antonio Conte. Dopo una stagione falcidiata da tanti infortuni che si è chiusa con il secondo posto, il club partenopeo starebbe valutando con attenzione il profilo dell’ex allenatore di Bologna e Fiorentina, considerato uno dei candidati più credibili per guidare il rilancio della squadra. La società sarebbe alla ricerca di un tecnico capace di portare idee chiare, organizzazione tattica e continuità di rendimento. L’eventuale arrivo di Italiano potrebbe però non essere l’unica novità in casa azzurra. Secondo quanto riportato da indiscrezioni raccolte da AreaNapoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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