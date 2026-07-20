Sudan tragedia nel deserto | trovati i corpi di 33 persone in fuga dal Darfur

Nel deserto del nord del Sudan sono stati trovati i corpi di 33 persone, tra cui molte donne e bambini, morti durante un tentativo di fuga dal Darfur meridionale. Il bus su cui viaggiavano si era guastato mentre si dirigevano verso il nord del paese. La crisi umanitaria nel paese prosegue, alimentata dal conflitto in corso. Non ci sono dettagli sulla causa specifica del decesso o sulle circostanze del ritrovamento.

Donne e bambini tra le vittime: il bus si era guastato durante il viaggio verso il nord del Paese. La guerra continua ad alimentare una delle peggiori crisi umanitarie al mondo Nel deserto del nord del Sudan sono stati ritrovati i corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, morte mentre tentavano di fuggire dal Darfur meridionale. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo era partito a metà maggio a bordo di un autobus diretto ad Al Dabba, cittadina situata sulla sponda occidentale del Nilo, nella speranza di raggiungere un’area più sicura lontano dalla guerra. Il mezzo, però, si sarebbe guastato durante il tragitto, lasciando i passeggeri bloccati nel deserto senza acqua né possibilità di ricevere soccorsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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