sudan ritrovati nel deserto 33 corpi di donne e bambini in fuga dal darfur meridionale

Notizia in breve

Nel deserto del Sudan sono stati trovati 33 corpi di donne e bambini, tutti in fuga dal Darfur meridionale. Le salme giacevano sparse tra le dune, alcune ancora avvolte in vestiti sgualciti, altre semi sepolte nella sabbia. La scena si è svolta in un’area remota, lontana da qualsiasi presenza umana, e non ci sono dettagli su come siano morti. La scoperta si aggiunge a una lunga serie di vittime causate dal conflitto in corso.