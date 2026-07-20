Sudan ritrovati nel deserto 33 corpi di donne e bambini in fuga dal Darfur meridionale
Nel deserto del Sudan sono stati trovati 33 corpi di donne e bambini, tutti in fuga dal Darfur meridionale. Le salme giacevano sparse tra le dune, alcune ancora avvolte in vestiti sgualciti, altre semi sepolte nella sabbia. La scena si è svolta in un’area remota, lontana da qualsiasi presenza umana, e non ci sono dettagli su come siano morti. La scoperta si aggiunge a una lunga serie di vittime causate dal conflitto in corso.
La tragedia della guerra in Sudan continua ad consumarsi nell’indifferenza generale, lasciando dietro di sé una scia di vittime innocenti lungo le rotte della disperazione. Nel nord del Paese, in una vasta area desertica situata oltre la località di Mellit, nel Darfur settentrionale, sono stati rinvenuti i resti senza vita di 33 persone. Si trattava di civili in fuga dalle violenze che devastano il Darfur meridionale, partiti a metà maggio a bordo di un autobus con la speranza di raggiungere la sponda occidentale del Nilo e trovare riparo nella cittadina di Al Dabba. Il veicolo ha subito un grave guasto meccanico durante la traversata, trasformando il viaggio in una trappola mortale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Multi-SubDay 1: cannon fodder. One year later: the Empress kneels before him calling him MASTER.
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