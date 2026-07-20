Un autobus partito da una regione del Sudan meridionale a metà maggio è rimasto fermo nel deserto del nord a causa di un guasto. Dopo che il veicolo si è fermato, 33 persone, tra cui molte donne e bambini, sono morte per mancanza di soccorsi e condizioni estreme. I corpi sono stati trovati nel deserto, dove i passeggeri erano rimasti intrappolati. Non ci sono state testimonianze dirette o dettagli su eventuali tentativi di salvataggio.

Viaggiavano su un autobus partito a metà maggio dal Darfur meridionale, ma il mezzo si è guastato lungo la rotta verso Al Dabba e per i passeggeri non c'è stato scampo: così 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono morte dopo essere rimaste intrappolate nel deserto del nord del Sudan. Erano lì, ferme, nel silenzio del mondo, da oltre due mesi. Il ritrovamento dei 33 corpi In Evidence I corpi sono stati ritrovati soltanto nei giorni scorsi, accanto al veicolo fermo tra Mellit, nel Darfur settentrionale, e lo Stato del Nord. Tra le vittime c'è anche un'insegnante con cinque dei suoi figli: stava cercando di raggiungere il nord del Paese per permettere ai bambini di riprendere gli studi, interrotti da oltre quattro anni di guerra. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Sudan, tragedia nel deserto: ritrovati i corpi di 33 persone

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