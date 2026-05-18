Pollena Trocchia i corpi di due donne ritrovati in un cantiere edile

Due donne sono state trovate decedute all’interno di un cantiere edile situato in viale Italia, nel comune di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. La scoperta è avvenuta in un’area di lavoro dove sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Al momento non sono note le cause della morte e sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti. La zona è stata immediatamente isolata per le indagini.

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I corpi di due donne sono stati trovati in un cantiere edile in viale Italia a Pollena Trocchia nel Napoletano. La scoperta risale all’una di stanotte 18 maggio. Indagano i carabinieri di Torre del Greco e di Cercola. I corpi delle due donne – non ancora identificate – erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. Sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Nel cantiere al lavoro anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Appare improbabile l’ipotesi suicidio. Il luogo del ritrovamento. Il luogo in cui sono stati trovati i cadaveri è un cantiere edile che si estende fino a 300-400 metri. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Choc in provincia di Napoli, due donne morte precipitate in un cantiere edile Sullo stesso argomento Pollena Trocchia: due donne morte precipitate in un cantiere edile: in corso l'identificazioneI Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia in un... Tragedia a Pollena Trocchia, due donne morte in un cantiere edile in viale ItaliaTragedia nella notte a Pollena Trocchia, dove due donne sono state trovate morte all’interno di un cantiere edile in viale Italia. I corpi senza vita di due donne sono stati trovati poco prima dell'una di stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Si indaga a 360 gradi e appare improbabile l'ipotesi suicidio. #ANSA x.com Due donne morte precipitate in un cantiere fuori Napoli, choc a Pollena Trocchia: indagini in corsoMistero in provincia di Napoli, dove i cadaveri di due donne sono stati rinvenuti all'interno di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia. La macabra scoperta è avvenuta in ... corriereadriatico.it Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel cantiere di un palazzo in costruzione. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanot ... fanpage.it