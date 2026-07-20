Sudan l’esercito intensifica grazie a Turchia e Arabia Saudita l’offensiva nel Darfur

L’esercito sudanese ha rafforzato le operazioni militari nel Darfur settentrionale nelle ultime ore, portando avanti un’offensiva contro le Forze di supporto rapido (Rsf), un gruppo paramilitare. L’intervento è stato facilitato da supporti militari provenienti da Turchia e Arabia Saudita, secondo quanto riferito. La fase attuale del conflitto si concentra sulla regione di Darfur, con operazioni in corso da parte delle forze governative e paramilitari.

L’esercito sudanese (Sudanese Armed Forces, Saf) ha intensificato nelle ultime ore la propria offensiva nel Darfur settentrionale, aprendo una nuova fase del conflitto contro le Forze di supporto rapido (Rsf), il gruppo paramilitare guidato da Mohamed Hamdan Dagalo, detto “ Hemedti ”. L’obiettivo delle operazioni sembra essere quello di interrompere le linee logistiche delle Rsf e alleggerire la pressione sulle aree strategiche di El Obeid, nel Kordofan settentrionale, e del Darfur occidentale. Raid su Mellit e la zona di confine con il Ciad. Secondo fonti sudanesi citate da Agenzia Nova, l’aviazione militare ha effettuato una serie di raid... 🔗 Leggi su Api.follow.it

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