Mentre scorreva su Google Maps, una donna ha notato una foto che rappresentava il suo cane deceduto anni fa. La foto, sconosciuta fino a quel momento, le ha dato la sensazione di sentire ancora la presenza dell’animale. Aveva cercato l’indirizzo dell’abitazione dei genitori, in Connecticut, seguendo un trend sui social che invita a riscoprire vecchi ricordi attraverso le mappe online.

Per Becky Turner doveva essere solo un tuffo nel passato. Dopo aver visto su TikTok il trend di chi cerca la propria casa d’infanzia su Google Maps per riscoprire vecchi ricordi, la 29enne ha digitato l’indirizzo dell’abitazione di Orange, in Connecticut, dove vivono ancora i suoi genitori. Ma, scorrendo le immagini d’archivio di Street View, si è imbattuta in qualcosa che non avrebbe mai immaginato: una fotografia del 2014 in cui il suo golden retriever Sonny, morto nel 2018, correva nel giardino di casa. “Vedere una foto di lui che non sapevo nemmeno esistesse me l’ha fatto sentire vivo per un istante”, racconta a People. “È stato come vivere una nuova esperienza insieme a lui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Su Google Maps ho visto all’improvviso il mio cane morto anni fa: quella foto che non conoscevo me l’ha fatto sentire ancora qui”. La storia di Becky Turner

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