Dopo ventidue anni, un noto giornalista annuncia di aver lasciato la Rai, affermando di aver chiesto promozione e direzione senza ricevere risposte. Ha spiegato di aver capito che il suo tempo era finito e di aver deciso di andarsene. Ha anche commentato un’immagine pubblicata su Instagram, in cui il suo volto era stato generato con intelligenza artificiale, definendola triste. Infine, ha chiesto scusa a un collega per un episodio legato a una locandina.

“Me ne sono andato dalla Rai quando ho capito che il mio tempo era finito, restare non aveva più senso”. Dopo settimane di indiscrezioni e boatos di ogni tipo, Milo Infante racconta la sua verità sull’addio dopo ventidue anni a Mamma Rai e sull’approdo a Mediaset. Più che questione di soldi, questione di feeling verrebbe da dire leggendo la lunga intervista a Il Messaggero, che arriva pochi giorni dopo il caloroso benvenuto che Pier Silvio Berlusconi gli ha dedicato alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione. Se da una parte Infante usa parole al miele per i dirigenti del Biscione, dall’altra riserva frecciatine al vetriolo contro quelli della Rai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Instagram.

© Ilfattoquotidiano.it - Milo Infante: “Alla Rai ho chiesto promozione e direzione. Non li ho più sentiti. Sottile al mio posto? Ho visto su Instagram che ha fatto una locandina con l’IA e il suo viso, mi è sembrato un po’ triste. A Stasi chiedo scusa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lukaku: “Ho parlato con Conte, gli ho chiesto scusa. Lui ha detto che non mi vedeva più come prima”Romelu Lukaku ha dichiarato di aver parlato con l'allenatore, chiedendo scusa dopo l'incidente con il Napoli.

Loris Folegatti e lo scontro con i collettivi in piazza Verdi a Bologna: «Ho dato uno schiaffo a una ragazza ma non chiedo scusa. Il pugno che ho preso dopo è più grave»Loris Folegatti ha dichiarato di non voler chiedere scusa dopo aver dato uno schiaffo a una ragazza durante una protesta in piazza Verdi, a Bologna.

Temi più discussi: Milo Infante saluta il pubblico Rai dallo studio vuoto di Ore 14: Oggi è il mio ultimo giorno qui e sono un po' emozionato. Ma ci sono altri mondi...- VIDEO; Milo Infante svela perché ha mollato la Rai: Non per soldi. Ecco il vero motivo (e cosa farà a Mediaset); Milo Infante e l'addio alla Rai con un contratto d'oro, rottura per i contenuti, non per i soldi; Milo Infante saluta il pubblico Rai e lo invita su Rete 4: Vi aspetto dal 24 agosto.

#MiloInfante ha spiegato che l'addio alla Rai non è stato determinato da motivi economici, ma da divergenze sul progetto editoriale e sul ruolo professionale. Il giornalista inizierà una nuova esperienza a Mediaset, mentre restano ancora riservati i... x.com

Milo Infante: La Rai mi ha offerto un contratto da 5-600 mila euro l'anno, ma ho rifiutato. Ecco perché sono andato viaNei 58 minuti e 54 secondi di questa intervista – tanti ne segna il registratore - non c'è traccia di rancore o fastidio, ma voglia di essere chiari e rispettosi ... ilmessaggero.it

Milo Infante racconta l’addio alla Rai: A Mediaset mi fanno sentire in una squadraMilo Infante parla per la prima volta dell’addio alla Rai e spiega perché ha scelto di accettare la proposta di Mediaset dopo oltre vent’anni ... bigodino.it