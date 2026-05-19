Ho trovato Caparezza su Google Maps | abbiamo analizzato la foto scattata a Molfetta e finita in rete

Su internet circola uno screenshot che mostra una scena scattata a Molfetta, proveniente da Google Maps. Nella foto si vede una figura che ricorda molto il rapper italiano noto per i suoi testi e il suo stile. L'immagine ritrae questa persona mentre si trova sul marciapiede, mentre parla con un uomo. Il post ha suscitato discussioni tra i fan, che hanno condiviso e commentato l’immagine sui social network. La foto è diventata virale e ha attirato l’attenzione di molti utenti online.

Uno screenshot da Google Maps sta facendo discutere i fan di Caparezza. Arriva da Molfetta e si vede una sagoma identica a Caparezza che sta parlando con un uomo sul marciapiede. Abbiamo analizzato l'immagine: risale al 2022 e il luogo in cui è stata scattata non è casuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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