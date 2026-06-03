Zero in Condotta – Lacenodoro Scuola | un evento che accende la passione per il cinema tra gli studenti

Durante la terza edizione di Zero in Condotta – Lacenodoro Scuola, gli studenti hanno partecipato a workshop e laboratori dedicati all’educazione all’immagine cinematografica e audiovisiva. Sono stati realizzati cortometraggi e proiezioni, con un coinvolgimento attivo tra i partecipanti. L’evento si è svolto in un ambiente scolastico, con momenti di confronto e presentazioni pubbliche.

Entusiasmo, fantasia e impegno: sono queste le parole che hanno accompagnato la terza edizione di Zero in Condotta – Lacenodoro Scuola, il progetto didattico e laboratoriale dedicato all’educazione all’immagine cinematografica e audiovisiva promossa nell’ambito delle attività culturali legate al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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