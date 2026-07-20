Un uomo di 79 anni è morto ieri mattina a Riccione, all’altezza del bagno 52, dopo aver avuto un malore mentre era in acqua. La vittima, residente a Terni, è stata soccorsa senza successo dai sanitari arrivati sul posto. La conferma del decesso è stata data dai medici presenti. Non sono stati segnalati altri coinvolti. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause del malore.

Tragedia ieri mattina sul litorale di Riccione, all’altezza del bagno 52, dove un uomo di 79 anni, residente a Terni, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua. Inutili i tentativi di soccorso del personale di salvataggio, degli operatori delle moto d’acqua della Polizia di Stato e del 118. L’allarme è scattato quando il bagnino ha notato il corpo dell’anziano, immobile e a pancia in giù. In quel momento, poco distante, erano impegnati nelle attività di prevenzione e controllo del litorale gli agenti della Polizia di Stato in servizio con le moto d’acqua. Sentite le richieste di aiuto, hanno raggiunto rapidamente il punto indicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stroncato da malore mentre fa il bagno. Tragedia a Riccione

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