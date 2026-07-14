Tragedia in spiaggia | donna accusa un malore mentre fa il bagno e muore

Una donna di 79 anni è morta questa mattina a Pane e Pomodoro dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua. L'episodio è avvenuto intorno alle 10:30, durante una giornata di mare. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di rianimarla, ma senza successo. La donna è stata trasportata in ospedale, dove è stata dichiarata deceduta. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del malore.

Una giornata di mare si è trasformata in tragedia questa mattina a Pane e Pomodoro. Intorno alle 10:30 una donna di 79 anni si è sentita male mentre faceva il bagno. Abitava nel quartiere Madonnella ed era una frequentatrice abituale della spiaggia. A dare l’allarme sono stati subito i bagnini in servizio, che si sono tuffati e hanno iniziato le manovre di rianimazione. Sul posto sono arrivati dopo circa dieci minuti l’ambulanza del 118, un’auto della Polizia Locale e un’automedica. Gli operatori sanitari hanno proseguito i tentativi di rianimazione, ma per la signora non c’è stato nulla da fare. I medici intervenuti hanno espresso apprezzamento ai bagnini per la tempestività e la correttezza dell’intervento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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