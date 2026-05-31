Una donna di 87 anni è deceduta mentre si trovava in mare nel pomeriggio di oggi a Quercianella, nel tratto di costa davanti ai Paolieri. La vittima, originaria di Prato, si trovava in acqua quando potrebbe aver accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarla. L'area è stata messa in sicurezza e sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Livorno, 31 maggio 2026 – Tragedia in mare nel pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio. Una donna di 87 anni originaria di Prato è morta mentre faceva il bagno nel tratto di costa davanti ai Paolieri, nella zona di Quercianella, a Livorno. L’allarme è scattato quando erano da poco passate le 17. La donna è stata prontamente soccorsa dal bagnino e da un medico che si trovava in spiaggia, ma per lei non c’è stato niente da fare. Sul posto l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Rosignano con l'infermiere a bordo e l'automedica da Cecina. Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Livorno. L’ipotesi principale è che possa essersi trattato di un malore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia in mare, donna muore mentre fa il bagno a Quercianella. Probabile un malore

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