Il programma “Striscia la Notizia” potrebbe non tornare in onda, secondo indiscrezioni. La decisione di chiudere sembra ormai definitiva. La trasmissione, in onda da anni, non avrebbe ancora ricevuto conferme ufficiali sulla ripresa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai responsabili del canale. La possibile chiusura ha suscitato reazioni tra il pubblico e i collaboratori. La decisione finale non è stata ancora annunciata pubblicamente.

Il futuro di “Striscia la Notizia” appare sempre più incerto e, secondo indiscrezioni, lo storico tg satirico di Canale 5 potrebbe non tornare in palinsesto. A rafforzare questa ipotesi sono le dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana da Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa. Rispondendo a una domanda sul destino del programma ideato da Antonio Ricci, l’amministratore delegato di Mediaset e MFE-MediaForEurope ha mantenuto una posizione prudente. “Per quanto riguarda il programma di Antonio Ricci, stiamo facendo tutte le valutazioni del caso e ragionando ad oggi. Ora siamo a questo punto e non ho altre informazioni da darvi”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - “Striscia la Notizia” verso la chiusura: “Futuro ormai segnato”

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Il futuro incerto di Striscia la Notizia cosa ci riserva Mediaset

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