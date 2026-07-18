Striscia la Notizia verso la chiusura definitiva | dopo 38 anni il futuro dello storico tg satirico resta appeso a un filo
Dopo 38 anni, il futuro di Striscia la Notizia appare a rischio chiusura. Le voci indicano una possibile cancellazione definitiva dello storico tg satirico, che potrebbe interrompere le trasmissioni già in corso. La decisione non è stata ancora ufficializzata, ma si fanno largo queste ipotesi. La trasmissione, nata come satira politica e di costume, potrebbe non tornare più in onda. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai responsabili.
Il futuro di Striscia la Notizia è sempre più incerto. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile cancellazione definitiva dello storico tg satirico ideato da Antonio Ricci dopo quasi quarant’anni di programmazione. Striscia la Notizia potrebbe davvero fermarsi dopo quasi quarant’anni. Per quasi quattro decenni Striscia la Notizia ha rappresentato uno degli appuntamenti più riconoscibili della televisione italiana. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci ha accompagnato milioni di spettatori raccontando l’attualità attraverso servizi d’inchiesta, satira e denuncia sociale. Oggi, però, il futuro della trasmissione appare meno certo che mai. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
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Striscia la Notizia verso la cancellazione definitiva dopo 38 anni. Fonte: Dagospia x.com
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