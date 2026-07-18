Striscia la Notizia verso la chiusura definitiva | dopo 38 anni il futuro dello storico tg satirico resta appeso a un filo

Notizia in breve

Dopo 38 anni, il futuro di Striscia la Notizia appare a rischio chiusura. Le voci indicano una possibile cancellazione definitiva dello storico tg satirico, che potrebbe interrompere le trasmissioni già in corso. La decisione non è stata ancora ufficializzata, ma si fanno largo queste ipotesi. La trasmissione, nata come satira politica e di costume, potrebbe non tornare più in onda. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai responsabili.