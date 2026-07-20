Stretta sulle biciclette elettriche | Ancora troppi vuoti normativi Dopo l’estate una campagna

Durante controlli sulla viabilità, la polizia locale di Ravenna ha fermato 34 conducenti di biciclette elettriche che usavano il cellulare mentre guidavano. Altri 7 sono risultati sotto l’effetto di stupefacenti e 31 avevano consumato troppo alcol. Inoltre, 44 non indossavano le cinture di sicurezza e 13 viaggiavano in motorino senza casco.

In 34 guidavano utilizzando il cellulare: la polizia locale di Ravenna se n’è accorta, li ha fermati e li ha ovviamente sanzionati. Altri 7 sono risultati essere sotto l’effetto di stupefacenti, 31 avevano bevuto troppo, 44 non avevano le cinture di sicurezza e infine 13 viaggiavano in motorino senza casco. Dall’inizio dell’anno a oggi tante sono state le multe della polizia locale agli automobilisti alla guida. In tutto il 2025 (e quindi in un periodo più lungo) erano state invece 12 le sanzioni per la mancanza del casco, 159 per persone senza la cintura di sicurezza, 108 per la guida con lo smartphone tra le mani, 132 per lo stato di ebbrezza e 13 per gli stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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