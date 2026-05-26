A Orio ecco NextBG il primo noleggio di biciclette elettriche in un aeroporto italiano

Da ecodibergamo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Orio è stato introdotto «NextBG», il primo servizio di noleggio di biciclette elettriche in un aeroporto italiano. Il servizio permette di noleggiare e-bike per spostamenti tra lo scalo e le attrazioni del territorio. Sono disponibili anche percorsi guidati e esperienze personalizzate. La proposta mira a offrire alternative di mobilità sostenibile e promuove l’uso di biciclette elettriche per escursioni nel territorio circostante.

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LA NOVITÀ. Dallo scalo alle bellezze del territorio con l’e-bike. Disponibili anche percorsi guidati ed esperienze progettate su misura. All’aeroporto di Orio al Serio è stato presentato «NextBG», il primo servizio di noleggio di biciclette elettrice attivato all’interno di uno scalo italiano. Per chi atterra a Bergamo nasce la possibilità di scoprire il territorio in sella a una due ruote a pedalata assistita, quindi adatta a tutti: a disposizione 25 e-bike Bergamont, del gruppo Scott Sports, in diverse varianti in base alle esigenze. La sede del noleggio è direttamente in aeroporto, permettendo al turista di iniziare a esplorare la città e non solo appena atterrato, senza attese, complicazioni o tempo perso in trasferimenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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