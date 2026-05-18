Dopo i monopattini stretta anche sulle biciclette | arriva la targa invisibile e l' obbligo del casco Ecco chi rischia la multa
Dai monopattini alle biciclette, il passo potrebbe essere breve. La stretta sulla micromobilità elettrica entrata in vigore nei giorni scorsi è ancora in fase di metabolizzazione, ma il dibattito parlamentare adesso potrebbe spostarsi verso un'altra problematica stradale: la sicurezza di chi. 🔗 Leggi su Today.it
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