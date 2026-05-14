Psicologi e presidi uniti | Educazione digitale subito nelle scuole contro la dipendenza da social e smartphone

In un incontro recente, psicologi e dirigenti scolastici hanno concordato sulla necessità di inserire subito programmi di educazione digitale nelle scuole. La proposta mira a contrastare la dipendenza da social e smartphone tra gli studenti. La richiesta arriva in un momento in cui crescono le preoccupazioni sui rischi legati all’uso eccessivo delle tecnologie digitali tra i giovani. La discussione si è concentrata sull’immediata attuazione di iniziative concrete nelle istituzioni scolastiche.

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Firenze, 14 maggio 2026 – I presidi sono d’accordo: l’educazione digitale deve entrare stabilmente nelle scuole. Non solo per insegnare a usare la tecnologia, ma per aiutare ragazze e ragazzi a difendersi dai rischi legati a social network, smartphone, videogiochi e intelligenza artificiale usata male. Dipendenza, isolamento, sonno alterato, relazioni virtuali al posto di quelle reali: l’allarme arriva sia dagli psicologi sia dal mondo della scuola, che chiede strumenti concreti per affrontare un fenomeno ormai esploso. Il tema torna al centro del dibattito dopo le nuove regole annunciate dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen contro la dipendenza da social.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Psicologi e presidi uniti: “Educazione digitale subito nelle scuole contro la dipendenza da social e smartphone” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giovani, gli psicologi: “Contro la violenza servono educazione affettiva e digitale”Firenze, 8 aprile 2026 - Il monito degli psicologi toscani sul preoccupante abuso della violenza, dopo la notizia che un 15enne aretino è finito... Smartphone, social e IA: “La dipendenza digitale giovanile è un’emergenza educativa”. L’allarme del CNDDUIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime preoccupazione per i dati del Rapporto Censis 2026 “Essere genitori... Psicologo a scuola, appello dei presidi: «Serve il doppio delle ore per contrastare il disagio giovanile»PADOVA - Gli psicologi del Veneto lanciano l'allarme dal convegno dell'Ordine all'Einaudi Gramsci di Padova: «A scuola serve un cambio di passo: servono almeno il doppio ... ilgazzettino.it Ascolto, psicologi e regole condivise per fermare la violenza prima che esploda: la ricetta dei presidi contro il disagio degli studentiAscolto. Dialogo costante con le famiglie. Psicologi per gli insegnanti e per gli alunni. Docenti formati per fare da educatori di strada nelle classi dove si manifesta un disagio. Campagne ... ilfattoquotidiano.it