Stop a bullismo e dipendenza da social | nelle scuole lombarde arriva il patentino digitale

Da milanotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Promuovere un uso consapevole, responsabile e sicuro della rete, dei social network e degli smartphone per contrastare non solo bullismo e cyberbullismo, ma anche il fenomeno della dipendenza digitale e del disagio giovanile. Questi gli obiettivi della prima legge regionale per l’istituzione di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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IL BULLISMO A SCUOLA - CLASSE 2C SCUOLA SECONDARIA I° GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO BOSA

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