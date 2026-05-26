Stop a bullismo e dipendenza da social | nelle scuole lombarde arriva il patentino digitale

Promuovere un uso consapevole, responsabile e sicuro della rete, dei social network e degli smartphone per contrastare non solo bullismo e cyberbullismo, ma anche il fenomeno della dipendenza digitale e del disagio giovanile. Questi gli obiettivi della prima legge regionale per l’istituzione di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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IL BULLISMO A SCUOLA - CLASSE 2C SCUOLA SECONDARIA I° GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO BOSA

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