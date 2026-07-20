Il 12 luglio è entrato in vigore un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che vieta l’uso di autovelox non omologati. Le apparecchiature non conformi devono essere rimosse o aggiornate. Le multe già emesse con dispositivi non conformi rimangono valide. Chi ha ricevuto una sanzione può presentare ricorso, seguendo le procedure previste, per contestare la validità della multa.

Autovelox, stop agli apparecchi non omologati e regole più severe. Il 12 luglio è entrato in vigore il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che mette ordine nel complesso sistema dei rilevatori, introducendo regole unitarie per omologazione, taratura e verifiche tecniche dei dispositivi utilizzati per il controllo della velocità. Un provvedimento nato dopo le numerose sentenze che avevano messo in discussione la validità di migliaia di multe elevate da apparecchi soltanto approvati, ma non omologati. Attenzione: la nuova normativa non è una sanatoria per le multe pregresse. Gli automobilisti devono essere consapevoli che il decreto non significa la cancellazione automatica delle multe già ricevute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stop agli autovelox non a norma. Ma le vecchie multe restano valide. Ecco come presentare ricorso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stop Autovelox non a norma. Le vecchie multe restano, ecco come fare ricorso. La guidaDal 12 luglio è in vigore un nuovo decreto che vieta l’uso di autovelox non omologati.

Leggi anche: A mezzanotte si spengono 1.200 autovelox non omologati in Italia. Ne restano attivi 2.800: quali e cosa cambia per le multe agli automobilisti

Temi più discussi: Nuove norme sugli autovelox: 3.150 restano attivi, stop agli 850 non omologati; Autovelox, in vigore le nuove regole: stop a 850 apparecchi non omologati; Autovelox, in vigore nuove regole: stop a dispositivi non omologati; Stop agli autovelox non a norma. Ma le vecchie multe restano valide. Ecco come presentare ricorso.

Stop agli autovelox non a norma. Ma le vecchie multe restano valide. Ecco come presentare ricorsoDa valutare caso per caso i verbali del passato e per quelli futuri l’automobilista può chiedere l’accesso agli atti. Si potranno usare solo dispositivi conformi alla nuova normativa, gli altri potran ... lanazione.it

Regole chiare, controlli affidabili e più tutela per gli automobilisti. Un altro passo concreto voluto dal ministro @matteosalvinimi: stop agli #autovelox non omologati. La sicurezza si costruisce con serietà e buon senso! x.com

Autovelox, entrano in vigore le nuove regole: spenti 850 dispositivi non omologatiAutovelox non omologati: entrano in vigore le nuove regole e 850 dispositivi vengono spenti. Scopri cosa cambia per automobilisti e Comuni. quotidianodiragusa.it