A mezzanotte, 1.204 autovelox non omologati saranno disattivati su strade italiane, riducendo il numero totale di dispositivi attivi a 2.856. I nuovi limiti riguardano il funzionamento e la verifica degli apparecchi, con conseguenze sulla validità delle multe emesse con dispositivi non conformi. Le auto che superano i limiti di velocità saranno soggette a sanzioni solo se rilevate da apparecchi omologati.

Roma, 11 luglio 2026 – Alla mezzanotte di oggi si spegneranno 1.200 autovelox (1.204 per l’esattezza) sulle strade italiane. Ne resteranno attivi 2.856. In pratica 2 autovelox su 3 saranno ancora in funzione dopo le 00.01 del 12 luglio e continueranno a scattare foto e “comminare multe ” agli automobilisti con il piede pesante. Spenti 1200 autovelox. E’ l’effetto dell’entrata in vigore del decreto atteso da 34 anni che sostanzialmente riconosce l’omologazione sono per gli apparecchi realizzati dopo il 2017. Dal 1992 infatti il codice della strada prevede l’omologazione, ma, sino ad oggi, non era mai stata indicata una procedura ufficiale per ottenerla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - A mezzanotte si spengono 1.200 autovelox non omologati in Italia. Ne restano attivi 2.800: quali e cosa cambia per le multe agli automobilisti

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