Dal 12 luglio è in vigore un nuovo decreto che vieta l’uso di autovelox non omologati. Le multe già emesse con apparecchi non a norma restano valide e possono essere contestate. Chi ha ricevuto una multa può presentare ricorso seguendo le procedure previste, senza invalidare le sanzioni precedenti. Le nuove regole rafforzano i controlli e richiedono la conformità degli apparecchi alle normative vigenti.

Firenze, 20 luglio 2026 – Autovelox, stop agli apparecchi non omologati e regole più severe. Il 12 luglio è entrato in vigore il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che mette ordine nel complesso sistema dei rilevatori, introducendo regole unitarie per omologazione, taratura e verifiche tecniche dei dispositivi utilizzati per il controllo della velocità. Un provvedimento atteso da anni, nato dopo le numerose sentenze che avevano messo in discussione la validità di migliaia di multe elevate da apparecchi soltanto approvati, ma non omologati. PRESSPHOTO Firenze. Velocar viale XI Agosto Autovelox, viabilità, traffico Giuseppe CabrasNew Press Photo Attenzione: la nuova normativa non è una sanatoria per le multe pregresse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stop Autovelox non a norma. Le vecchie multe restano, ecco come fare ricorso. La guida

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Per 34 anni abbiamo atteso un decreto che spiegasse come omologare gli autovelox. Il governo ha finalmente pubblicato questo provvedimento: sono stati omologati 25 prototipi d'ufficio Alessio Ribaudo #NonStopNews LIVE ? Link in Bio x.com

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