Stipendio docenti e ATA primi importi arretrati già visibili su NoiPA

Gli stipendi di docenti e personale ATA mostrano i primi importi arretrati del Contratto 202527. Su NoiPA sono già visibili alcune emissioni speciali, che riguardano questa somma aggiuntiva. Le ricevute indicano chiaramente gli importi relativi ai pagamenti arretrati, distinguendoli dagli stipendi mensili ordinari. La situazione interessa una parte del personale coinvolto, con le somme che sono state accreditate sui conti bancari dei destinatari.

Stipendio docenti e ATA, ci viene segnalato che comincia ad essere visibile l'importo di una emissione speciale relativa agli arretrati del Contratto 202527. Il caricamento avverrà a scaglioni, quindi potrebbe non essere immediato. Non ancora nota la data di esigibilità dell'emissione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aumenti e arretrati stipendi docenti e ATA, quando arriveranno Le ultime notizie

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