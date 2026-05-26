Cedolino stipendio NoiPA docenti e ATA come leggerlo | la guida per orientarsi tra detrazioni ritenute e netto

È disponibile sul portale NoiPA una guida che spiega come leggere il cedolino stipendio, il documento elettronico che mostra le informazioni sulla retribuzione mensile di docenti e personale ATA. La guida aiuta a comprendere le voci relative a detrazioni, ritenute e importo netto.

È online sul portale NoiPA una guida alla lettura del cedolino, il documento elettronico che riporta le informazioni relative alla retribuzione mensile dei dipendenti pubblici, compresi docenti e personale ATA. La guida spiega che il cedolino ha una struttura standard articolata in due parti principali. La prima contiene le informazioni riepilogative, mentre la seconda riporta il dettaglio delle voci che compongono la retribuzione. Nella prima parte sono presenti l’area di intestazione, l’area informativa superiore, l’area riepilogativa della retribuzione e l’area informativa inferiore. Nell’area informativa superiore docenti e ATA trovano i dati anagrafici, fiscali e di residenza, insieme al numero di partita, che identifica il dipendente nel sistema NoiPA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Cedolino NoiPA di Febbraio 2026: Ecco Tutti gli Aumenti - Arriva il cedolino più ricco dell'anno!

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