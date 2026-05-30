Stipendio docenti e ATA importo giugno 2026 su NoiPA Aumentato? No in alcuni casi diminuisce

Lo stipendio di giugno 2026 di docenti e ATA con contratti fino al 30 giugno è disponibile su NoiPA. In alcuni casi, l'importo indicato non ha subito aumenti rispetto al mese precedente, ma si è ridotto. La piattaforma mostra i pagamenti per chi ha contratti a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto, senza variazioni sugli importi rispetto a mesi precedenti.

Lo stipendio del mese di giugno è già online nell’area riservata di NoIPA per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto 30 giugno 2026. Rimangono pochi giorni di lezione (tranne per infanzia) ma il mese di giugno è carico di quella infinita burocrazia che accompagna la conclusione delle lezioni, gli scrutini e gli esami. No, non sono previsti. Gli arretrati dell’Ipotesi di Contratto firmata il 1° aprile non arriveranno neanche a giugno. Si attende l’estate piena Anzi, qualcuno ci segnala un segno negativo: qualche decina di euro in meno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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STIPENDI COLF E BADANTI 2026: Ecco i nuovi aumenti! Tabella ufficiale

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Stipendio docenti e ATA, cedolino è on line. Sul conto venerdì 22 maggioVisibile il cedolino di maggio per il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2026. orizzontescuola.it

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