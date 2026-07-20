Steam Machine avrà Giochi Esclusivi? Valve fa chiarezza

Valve ha dichiarato che Steam Machine non avrà giochi esclusivi. La società ha precisato che la console, prevista in uscita, supporterà titoli disponibili anche su altre piattaforme e non riceverà giochi riservati esclusivamente a questa. La comunicazione è arrivata in risposta alle speculazioni riguardo possibili esclusive dedicate alla nuova macchina.

Nel panorama dei videogiochi moderno, la guerra delle esclusive è da sempre la colonna portante delle strategie di Sony e Microsoft. Con il lancio sul mercato della nuova Steam Machine, in molti si sono chiesti se la società guidata da Gabe Newell avesse intenzione di seguire lo stesso modello, blindando capitoli storici o attesissimi franchise – come un ipotetico Half-Life 3 – per spingere le vendite del proprio dispositivo da salotto. A fare chiarezza sulla questione è intervenuta direttamente Valve attraverso dichiarazioni ufficiali rilasciate dai suoi ingegneri apicali, spiegando una filosofia industriale radicata e diametralmente opposta a quella dei tradizionali produttori di console. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Steam Machine Starts At $1049 NO CONTROLLER | Has Valve Lost Their Mind!!

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