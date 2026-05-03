Steam Machine prossima all’uscita? Valve vicina a confermare tutto

Il 12 novembre 2025 è stato annunciato ufficialmente il lancio della nuova generazione di Steam Machine. Entro meno di un anno, potrebbe essere disponibile sul mercato. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di videogiochi e tecnologia, che attendono aggiornamenti su disponibilità e caratteristiche del prodotto. Finora, non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi da parte di Valve.

La nuova generazione di Steam Machine è stata ufficialmente annunciata il 12 novembre 2025 e, a meno di un anno, potremmo vedere la sua uscita. Sempre più voci suggeriscono un annuncio imminente. E queste, sommate alle segnalazioni di un aumento di «console per videogiochi» nei magazzini di Valve, potrebbero suggerire un rilascio «nella prima parte del 2026». Anche se i punti sembrano convergere in questa direzione, i dubbi sono presenti. Steam Machine prossima all’uscita? Possibile, ma non certo. Brad Lynch, l’informatore in questione, avrebbe scritto su X: «Valve sta ricevendo molte “console per videogiochi” nelle ultime settimane nei loro magazzini di distribuzione negli Stati Uniti».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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