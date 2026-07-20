A Pesaro è stato installato un nuovo servizio ‘kiss and ride’ presso la stazione ferroviaria, che consente di sostare gratuitamente per 15 minuti nel parcheggio Metropark, accessibile da viale del Risorgimento. Tuttavia, il sistema non viene molto utilizzato e si verifica ancora il caos nelle aree di sosta. Il responsabile ha annunciato che l’accessibilità del servizio sarà migliorata per incentivare l’uso.

Pesaro ha il suo ‘kiss and ride’ alla stazione ferroviaria: per 15 minuti si può sostare gratuitamente all’interno del parcheggio Metropark, a cui si accede da viale del Risorgimento. L’accesso prevede un tornello: si prende il ticket, la barra si alza e si può sostare. Se si esce nei 15 minuti non si paga, altrimenti sì. A saperlo sono in pochissimi tanto è vero che sono tantissimi gli accompagnatori dei viaggiatori che snobbano il Metropark e si lanciano nel parcheggio selvaggio a ridosso dell’ingresso della stazione ferroviaria. "Sul tema del ‘kiss & ride‘ – spiega l’assessore Riccardo Pozzi - gli stalli previsti dal progetto sono 6.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stazione, il ‘mistero’ del kiss&ride. Nessuno lo usa, resta il caos sosta. Pozzi: "Verrà reso più accessibile"

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