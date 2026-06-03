Un uomo ha scoperto di avere 20 miliardi di dollari sul conto dopo un problema con la carta di pagamento. La cifra astronomica è apparsa improvvisamente, trasformando una normale spesa al supermercato in una situazione incredibile. La scoperta ha attirato l’attenzione, rendendo questa persona uno degli uomini più ricchi del mondo, anche se la provenienza del denaro rimane ancora sconosciuta. La banca ha avviato verifiche per chiarire l’origine di questa somma inattesa.

La scoperta dopo un problema con la carta: sul conto compare una cifra astronomica. Una spesa al supermercato trasformata in una storia surreale. È quanto accaduto ad Ahmad Jahangard Takalo, 32 anni, cittadino azero residente da circa dieci anni in Turchia, che si è ritrovato improvvisamente con oltre 20 miliardi di dollari sul conto corrente senza sapere da dove provenissero. La vicenda è emersa nella città di Van, nell’est della Turchia, quando l’uomo ha riscontrato un problema con la propria carta di credito durante alcuni acquisti. Convinto di trovarsi davanti a un semplice disservizio bancario, si è recato nella filiale per chiedere spiegazioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Si ritrova 20 miliardi di dollari sul conto: il mistero del bonifico che lo avrebbe reso uno degli uomini più ricchi del mondo

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