stati uniti iran colpite due petroliere nello stretto di hormuz

Due petroliere sono state colpite nello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito. La notte precedente, in Iran, sono state avvertite esplosioni in diverse zone, mentre gli Stati Uniti hanno condotto attacchi mirati per indebolire le capacità militari iraniane di attacco alle navi nella zona. Nessuna informazione sui danni o sui responsabili è stata ancora resa nota. La situazione nel tratto di mare strategico rimane tesa.

Roberta Barbi – Città del Vaticano Un’altra notte di attacchi incrociati è trascorsa, in Iran, dove sono state avvertite esplosioni un po’ in tutto il Paese da parte degli Usa che miravano a indebolire le capacità militari iraniane di colpire navi nello Stretto di Hormuz. L’attacco più grave a Bushehr, città portuale dove ha sede l’unico impianto nucleare iraniano destinato all’uso civile. Per tutta risposta Teheran ha fatto saltare in aria due petroliere, fatto che costituisce una vera e propria escalation, passando dal blocco navale all’attacco frontale. I Pasdaran hanno rivendicato l’episodio, dichiarando che finché gli Stati Uniti attaccheranno la rotta di petrolio e gas non sarà più sicura. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Stati Uniti e Iran hanno concordato una tregua di due settimane

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