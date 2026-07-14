L’Iran ha attaccato due petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro obiettivi sul territorio iraniano, in seguito alle dichiarazioni del presidente statunitense riguardo all’intenzione di imporre un pedaggio sul passaggio delle navi nello stretto. La regione continua a essere teatro di tensioni tra le due parti, con azioni militari e dichiarazioni che aumentano il livello di conflitto.

Mentre gli Stati Uniti hanno continuato ad attaccare il suo territorio, dopo che Trump ha detto di voler istituire un pedaggio sul passaggio delle navi Lunedì il presidente statunitense Donald Trump aveva detto di voler imporre un pedaggio sulle navi di passaggio sullo stretto di Hormuz, dopo aver passato settimane a criticare la pretesa iraniana di fare lo stesso. Questo pedaggio avrebbe dovuto essere imposto a partire da lunedì alle 22 (ora italiana) ma non è chiaro se sia stato fatto né come funzioni. Trump ha anche annunciato di voler tornare a bloccare le coste iraniane per impedire i movimenti di qualsiasi nave in partenza o in arrivo, come succedeva prima del pre-accordo, e ha notificato formalmente al Congresso la ripresa delle operazioni militari contro all’Iran. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Iran, chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz

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#Trump, che ha attaccato l' #Iran insieme a #Israele, vuole essere rimborsato dai paesi del Golfo, che per colpa sua sono stati bombardati in risposta dall'Iran. Dice che vuole soldi per averli protetti, mentre loro lamentano proprio il contrario. #sbronzitutti x.com

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