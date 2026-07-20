State pensando di tentare la fuga? Ripensateci Israele piazza i coccodrilli intorno alle carceri per i detenuti palestinesi
Israele ha installato coccodrilli del Nilo intorno alle carceri per bloccare le evasioni. La ministra dell'Ambiente ha riclassificato i rettili da animali selvatici a “fauna allevata in cattività”, consentendo il loro utilizzo come misura di sicurezza. La decisione mira a scoraggiare i tentativi di fuga dei detenuti palestinesi.
La ministra della Protezione Ambientale israeliana Idit Silman ha riclassificato i coccodrilli del Nilo da animali selvatici a “ fauna selvatica allevata in cattività “, una decisione che apre all’utilizzo dei rettili per finalità di sicurezza, come quella di disincentivare le evasioni dal carcere. La decisione risponde alle richieste del ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, che aveva proposto per la prigione per detenuti palestinesi di Ketziot, nel sud di Israele, un modello ispirato al cosiddetto “ Alligator Alcatraz “, il centro di detenzione per immigrati della Florida circondato da alligatori. “State pensando di tentare... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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