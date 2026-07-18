Coccodrilli sono stati collocati intorno a diverse carceri, attirando proteste e critiche. La ministra dell’ambiente ha dichiarato che gli animali sono addomesticabili, cercando di ridurre le preoccupazioni legate alla loro presenza. Le manifestazioni di protesta sono arrivate, ma finora sono state principalmente sostenute da gruppi ambientalisti. La decisione di usare i coccodrilli ha suscitato reazioni contrastanti tra le autorità e le associazioni.

La ministra dell’ambiente israeliana classifica addomesticabili gli animali per aggirare le perplessità sul loro utilizzo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ben-Gvir: coccodrilli attorno alle carceri. Arrivano le proteste, ma degli ambientalisti

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Si parla di: Israele ha in programma di utilizzare i coccodrilli del Nilo come guardie carcerarie.

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