Il Nuovo Partito Islamico ha organizzato una manifestazione pubblica, chiedendo di essere ascoltato dal Palazzo. Durante l’evento, i membri del partito hanno espresso le proprie richieste e si sono mossi tra la folla, attirando l’attenzione dei presenti. La protesta si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di diverse persone che sostenevano le rivendicazioni del partito.

Il Nuovo Partito Islamico è sceso in piazza. Ha reclamato i propri spazi e ha avanzato le richieste al Palazzo. E, dato forse ancor più rilevante, lo ha fatto alla luce del sole. Perché il tempo di volare a bassa quota è terminato. Ora i musulmani alzano la vocee rivendicano un ruolo, sociale e politico, in Italia. Ieri pomeriggio, a Milano, piazzale Domodossola è stato il punto di partenza del corteo pro Palestina organizzato da associazioni, collettivi e realtà sindacali che hanno aderito all'iniziativa lanciata per chiedere la libertà immediata peri prigionieri della Flotilla e peri prigionieri politici palestinesi. Tra gli organizzatori vanno ricordati Potere al Popolo, Usb, Osa e Api (associazione palestinesi d'Italia).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le manovre del Nuovo Partito Islamico, in piazza per i detenuti palestinesi

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